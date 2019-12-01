Más violencia en Culiacán; al menos seis muertos, entre ellos un menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:18:03

Culiacán, Sinaloa, a 3 de septiembre 2025.- La ciudad de Culiacán, Sinaloa se vio marcada por otra jornada violenta en la que al menos seis personas fueron privadas de la vida, entre ellas un adolescente de 16 años de edad.

En el fraccionamiento Alturas del Sur, en la capital sinaloense los hermanos, Jesús Adán “N” de 16 años y Carlos Alexis “N”, de 18 años, fueron atacados a balazos; el menor de edad murió y el mayor fue hospitalizado de emergencia.

En la sindicatura de Aguaruto, se registró un tiroteo en contra de personas que jugaban voleibol, de las cuales cuatro resultaron lesionadas, entre ellos el expolicía de la estatal preventiva, Guadalupe “N” y su hijo Josué “N”, por lo que fueron trasladados a un hospital, el joven falleció horas después.

Además, en una vivienda de Infonavit Solidaridad, fue asesinado a balazos una persona del sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad.

En otro caso que tuvo lugar en una de las calles de la colonia Proyecto Alfa, el conductor de una motocicleta, identificado como Cesar Javier “N”, de 35 años de edad, fue asesinado por un par de motociclistas que lo persiguieron por varios minutos.

De igual forma, en un crucero de la colonia Miguel Hidalgo, Francisco “N”, de 44 años de edad fue ultimado con impactos de armas automáticas, por dos hombres que descendieron de un vehículo.

Por último, el cuerpo de un hombre de apariencia joven, con las manos atadas a la espalda y la cabeza cubierta con una prenda de vestir e impactos de bala fue localizado, en una zona del río, muy cerca de la central de autobuses Milenium.