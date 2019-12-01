Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 19:07:21

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2026.- Más de 500 mil hogares en México reportaron que alguno de sus integrantes tuvo que dejar su casa por motivos de inseguridad o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra fue de 509 mil 917 hogares, según un análisis del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, realizado con información de la Encuesta Intercensal 2025.

Entre los estados con más hogares afectados se encuentra Zacatecas, con 2.15%; Morelos, con 2.11%; Colima, con 1.99%; Querétaro, con 1.98%, y Michoacán, con 1.96%.

El análisis también encontró que estos hogares se ubican en 662 municipios del país, lo que muestra que el desplazamiento por violencia está presente en distintas regiones de México.

Ante esta situación, la Universidad Iberoamericana señaló la importancia de contar con un registro nacional de personas desplazadas y mejorar el apoyo para las familias que tienen que abandonar sus hogares.