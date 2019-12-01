Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 15:39:58

Angangueo, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- Una persona resultó lesionada luego de que la vivienda en la que se encontraba colapsara en el Barrio del Sauz, en el municipio de Angangueo, debido a las condiciones del terreno tras las fuertes lluvias.

El incidente fue reportado por vecinos de la zona, quienes pidieron ayuda a través del número de emergencias 911 al percatarse de que la casa, construida con madera y láminas de cartón, había quedado completamente destruida.

Tras recibir el aviso, policías municipales, bomberos y paramédicos se trasladaron al lugar para atender la emergencia. La persona lesionada fue auxiliada por los rescatistas y posteriormente llevada a un hospital, aunque no se ha informado sobre su estado de salud.

Después de lo ocurrido, las autoridades restringieron el paso en el área debido al riesgo de nuevos derrumbes y advirtieron sobre el peligro de volver a levantar una vivienda en ese terreno.