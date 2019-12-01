Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 18:12:07

Apatzingán, Mich., a 28 de noviembre de 2026.- Un herido, un detenido y armas aseguradas. Ese fue el saldo del enfrentamiento del miércoles en Los Cuiniques. Ahora, el hallazgo de cinco camionetas en las inmediaciones de la zona abre una nueva línea de investigación.

El 25 de noviembre, elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo. Tras el choque, militares, agentes de la Guardia Nacional y elementos de la Guardia Civil participaron en un operativo en el que se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y prendas similares a uniformes militares y policiales.

Las imágenes difundidas por habitantes de la región muestran las cinco unidades: una Chevrolet Silverado y una Toyota Tacoma, ambas grises, una Nissan blanca de estaquitas, una Jeep Cherokee verde olivo y una Nissan guinda.

Las camionetas quedaron a disposición de las autoridades. La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación.