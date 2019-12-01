Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 16:00:14

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) activó este sábado una doble alerta meteorológica ante los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, que provocará bajas temperaturas, posibles nevadas y lluvias intensas en distintas regiones de México.

El primer aviso contempla bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de 12 entidades, incluida la Ciudad de México. Entre los estados bajo esta alerta se encuentran Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones podrían generar la caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros de altura. Incluso, ya se reportó nieve en algunas regiones altas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Por otra parte, Conagua emitió una alerta por lluvias torrenciales para Guerrero, donde se esperan precipitaciones de hasta 250 milímetros, acompañadas de fuertes rachas de viento. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, deslaves y afectaciones en distintas comunidades.

Asimismo, se reportaron afectaciones viales y caída de árboles en ciudades como Morelia y Toluca, debido a las condiciones meteorológicas.

Finalmente, las autoridades indicaron que ambos avisos permanecerán vigentes hasta las 6:00 horas del domingo 29 de noviembre, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios en el clima.