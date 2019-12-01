Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 12:19:21

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 28 de noviembre 2026.- Rafael “N”, alias “El R2”, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

El presunto líder criminal fue llevado a la prisión federal tras estar hospitalizado desde el 8 de noviembre, fecha en la que fue detenido por las autoridades en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Se detalló que el operativo de traslado inició a las 5:50 horas del 28 de noviembre en una ambulancia, bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Policía Federal Ministerial.

Durante su audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó delitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores y cartuchos, así como contra la salud por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Además, enfrenta un acusación por homicidio calificado en grado de tentativa contra un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).