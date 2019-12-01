Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 15:21:06

Zacapu, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- Autoridades investigan la causa de muerte de un individuo que fue hallado sin vida en una banca de la Plaza Cívica Morelos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el referido lugar se encontraba una persona inconsciente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron que la persona no contaba con signos vitales.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo en donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.