Marina intercepta camioneta con seis sujetos, gasolina ilegal y un arma de alto poder en Lázaro Cárdenas, Michoacán; un menor extranjero, entre los detenidos 

Marina intercepta camioneta con seis sujetos, gasolina ilegal y un arma de alto poder en Lázaro Cárdenas, Michoacán; un menor extranjero, entre los detenidos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 20:06:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de febrero de 2026.– La tranquilidad de la costa michoacana se vio interrumpida la madrugada del 10 de febrero, cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo que culminó con la detención de seis hombres, el aseguramiento de un arma de fuego calibre 9 milímetros y bidones llenos de gasolina presuntamente ilegal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, en las inmediaciones de Playa Azul, donde personal naval realizaba recorridos de vigilancia cuando detectó una camioneta Honda CR-V blancacon actitud sospechosa. Al marcarle el alto, los marinos descubrieron que el vehículo transportaba ocho bidones con combustible, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Pero la sorpresa mayor vino al revisar a los ocupantes: uno de ellos ocultaba un arma Glock calibre 9 mm, con cargador abastecido y 17 cartuchos útiles, sujeta a la altura de la pantorrilla derecha, lo que encendió de inmediato las alertas de las fuerzas federales.

Los seis sujetos, todos del sexo masculino, fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, bajo cargos relacionados con la portación ilegal de arma de fuego y delitos en materia de hidrocarburos. Entre los detenidos se encuentran jóvenes e incluso personas identificadas como menores de edad, uno de ellos extranjero, lo que añade un elemento aún más delicado al caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido
Identifican a individuo ejecutado en la Valle Dorado de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a hombre por intentar hacerse pasar por familiar de persona fallecida para cobrar una pensión en Morelia, Michoacán
Localizan, aseguran y destruyen Fuerzas estatales y federales un sembradío de hierba verde en Arteaga, Michoacán 
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos y arsenal asegurado por la Marina, informa García Harfuch
Comando Sur de EEUU y México aseguran 188 bultos con sustancias ilícitas, en el estado de Colima
Operativo relámpago en Uruapan, Michoacán: Rescatan a dos secuestrados, caen 4 presuntos delincuentes y aseguran armas y mensajes 
FGR Michoacán incineró en enero hasta 680 millones de pesos en estupefacientes incautados en operativos 
Comentarios