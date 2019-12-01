Marina intercepta camioneta con seis sujetos, gasolina ilegal y un arma de alto poder en Lázaro Cárdenas, Michoacán; un menor extranjero, entre los detenidos 

Lázaro Cárdenas, Mich., a 11 de febrero de 2026.– La tranquilidad de la costa michoacana se vio interrumpida la madrugada del 10 de febrero, cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo que culminó con la detención de seis hombres, el aseguramiento de un arma de fuego calibre 9 milímetros y bidones llenos de gasolina presuntamente ilegal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, en las inmediaciones de Playa Azul, donde personal naval realizaba recorridos de vigilancia cuando detectó una camioneta Honda CR-V blancacon actitud sospechosa. Al marcarle el alto, los marinos descubrieron que el vehículo transportaba ocho bidones con combustible, cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Pero la sorpresa mayor vino al revisar a los ocupantes: uno de ellos ocultaba un arma Glock calibre 9 mm, con cargador abastecido y 17 cartuchos útiles, sujeta a la altura de la pantorrilla derecha, lo que encendió de inmediato las alertas de las fuerzas federales.

Los seis sujetos, todos del sexo masculino, fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, bajo cargos relacionados con la portación ilegal de arma de fuego y delitos en materia de hidrocarburos. Entre los detenidos se encuentran jóvenes e incluso personas identificadas como menores de edad, uno de ellos extranjero, lo que añade un elemento aún más delicado al caso.