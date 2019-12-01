Operativo relámpago en Uruapan, Michoacán: Rescatan a dos secuestrados, caen 4 presuntos delincuentes y aseguran armas y mensajes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 17:06:57

Uruapan, Mich., a 11 de febrero de 2026. — Una escena digna de película se vivió en Uruapan, donde un contundente operativo de seguridad permitió el rescate de dos personas privadas de la libertad, así como la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, además del aseguramiento de droga, armas y mensajes intimidatorios.

Gracias a trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la SSPC, Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, irrumpieron en un inmueble ubicado sobre la calle Los Reyes, en la colonia Los Doctores, donde un hombre y una mujer eran mantenidos en cautiverio.

En el lugar fueron capturados dos sujetos, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .40, un cargador, siete cartuchos útiles y 14 bolsas con metanfetamina, evidenciando que el sitio no solo funcionaba como casa de retención ilegal, sino también como punto de actividades criminales.

Pero la acción policial no terminó ahí. En un segundo golpe, también en la misma colonia, las autoridades interceptaron un vehículo Chevrolet con otros dos hombres a bordo. Al revisarlos, se les encontraron 11 dosis de droga, cartuchos útiles y tres cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo, presuntamente utilizados para sembrar miedo entre la población.

Los cuatro detenidos, junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La SSP reiteró que los operativos en Uruapan continuarán de manera permanente para frenar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a las calles.