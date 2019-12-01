FGR Michoacán incineró en enero hasta 680 millones de pesos en estupefacientes incautados en operativos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 16:29:30

Morelia, Mich., a 11 de febrero de 2026.—

Un golpe de alto impacto económico al crimen organizado fue el que asestó la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán durante enero, al destruir más de dos toneladas y media de cocaína con un valor estimado en el mercado ilegal de entre 600 y 680 millones de pesos.

De acuerdo con el balance mensual de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la droga incinerada correspondió a dos toneladas 549 kilos de cocaína, distribuida en dos mil 551 paquetes tipo “ladrillo”, asegurados en distintas acciones federales y finalmente reducidos a cenizas.

Además del decomiso millonario, la FGR logró sentencias condenatorias contra 29 personas por delitos del orden federal. De ese total, 28 fueron condenadas mediante procedimiento abreviado y una más tras un juicio oral, reflejo —según la institución— del avance de las investigaciones llevadas hasta tribunales.

La ofensiva federal dejó también 51 personas vinculadas a proceso en 28 asuntos distintos, así como la judicialización de 39 carpetas de investigación, 25 de ellas con detenidos, principalmente por delitos relacionados con armas de fuego, posesión de drogas y otras conductas previstas en el Código Penal Federal.

En el terreno operativo, la Policía Federal Ministerial cumplió 560 mandamientos ministeriales y ejecutó cuatro órdenes judiciales, como parte de las labores de inteligencia y seguimiento a estructuras delictivas que operan en la entidad.

A la par, mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se concretaron tres acuerdos reparatorios, logrando la recuperación de más de 27 mil pesos para la reparación del daño a víctimas