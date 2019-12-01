Localizan, aseguran y destruyen Fuerzas estatales y federales un sembradío de hierba verde en Arteaga, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 20:09:37

Arteaga, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN) localizaron, aseguraron y destruyeron una plantación de marihuana en la localidad de Los Copales, perteneciente al municipio de Arteaga.

Sobre el particular se informó que durante recorridos de vigilancia, prevención y disuasión del delito realizados en la región de Lázaro Cárdenas, las fuerzas de seguridad detectaron dicho sembradío con una extensión aproximada de mil 200 metros cuadrados.

Tras su localización y aseguramiento el plantío fue destruido mediante incineración en el sitio.

Procedimiento realizado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.