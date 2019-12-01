Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa

Lázaro Cárdenas, Mich., a 15 de enero de 2026.— En un operativo que representa un golpe significativo contra el tráfico de drogas en el Pacífico mexicano, personal de la Secretaría de Marina llevó a cabo la incineración de un cargamento de más de dos toneladas y media de una sustancia con características de clorhidrato de cocaína, asegurada previamente en costas del estado.

De acuerdo con información oficial, fueron destruidos 87 bultos que en conjunto arrojaron un peso aproximado de 2 mil 549 kilogramos; en el mercado negro, se estima que esto representaría beneficios por más de 560 millones de pesos a los grupos criminales. La incineración se realizó en inmediaciones del puerto de Lázaro Cárdenas, bajo estrictas medidas de seguridad y con la supervisión de autoridades federales.

Durante el procedimiento estuvo presente personal de la Fiscalía General de la República (FGR), encargado de dar fe y legalidad al acto, conforme a las atribuciones que marca la ley en materia de manejo y destrucción de narcóticos asegurados.

El cargamento fue decomisado por elementos adscritos a la Décima Sexta Zona Naval, como resultado de operaciones navales realizadas en el litoral michoacano. Dichas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la Armada de México mantiene en aguas nacionales.

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de intervenciones tienen como objetivo frenar el tráfico de estupefacientes, debilitar las estructuras delictivas que operan en la región y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, donde representan un grave riesgo para la salud y la seguridad de la población.

Con este aseguramiento y su posterior destrucción, las autoridades federales refuerzan su estrategia de combate al crimen organizado en una de las rutas más utilizadas para el trasiego de drogas a gran escala.