Mantienen coordinación en operativo frontera: Josué Guerrero 

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, dio a conocer que se mantiene coordinación permanente con autoridades del estado de Guanajuato para atender situaciones que se presenten en la frontera con Apaseo el Grande, donde el día de ayer se mantuvo un bloqueo por más de cinco horas en la carretera libre a Celaya a la altura de La Norita.

Mencionó que este bloqueo carretero afectó a trabajadores, estudiantes y ciudadanos que viven en el estado de Guanajuato, pero, por su cercanía con Corregidora, trabajan y estudian en Querétaro.

“Es complejo, no solamente por la situación de seguridad, sino también por la situación que se presenta en las comunidades que colindan con nosotros y que desgraciadamente a veces se ven en una situación que puede parecer como en el limbo, que a nosotros no nos corresponde darles atención y quizás a veces se sienten muy lejanos de las autoridades del otro estado”, dijo.

Explicó que durante el bloqueo carretero, personal de las secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad Pública de Corregidora atendieron a la ciudadanía sin invadir la soberanía y autonomía del estado de Guanajuato, ya que, al igual que hay ciudadanos del vecino estado que estudian y trabajan en Querétaro, hay queretanos que trabajan en los parques industriales de aquella zona de Guanajuato.

“Estuvimos a la expectativa, mandamos personal (…), para estar pendientes por si se requiriera o pudiéramos apoyar en algo. Sin embargo, tenemos que ser muy respetuosos de que se trata de otro estado, de otra entidad federativa y de otra demarcación municipal”.