Huachicol escondido en la sierra de Michoacán: Investiga FGR hallazgo de más de 14 mil litros de gasolina en Arteaga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 22:59:31

Arteaga, Mich., 30 de marzo de 2026.— Un nuevo golpe al robo de combustible en Michoacán encendió las alertas de las autoridades federales luego de que elementos de la Secretaría de Marina localizaran más de 14 mil litros de gasolina ocultos en una improvisada enramada, en una zona cercana a la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, dentro del municipio de Arteaga.

El hallazgo ocurrió a la altura de la localidad de Las Cañas, donde personal naval detectó un sitio que aparentemente era utilizado como centro clandestino de almacenamiento de combustible. En el lugar fueron asegurados 14 mil 60 litros de hidrocarburo, distribuidos en 94 bidones y 31 tambos de plástico, cuidadosamente escondidos para evitar ser detectados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el combustible se encontraba oculto entre una estructura rústica hecha con ramas, lo que sugiere que el sitio funcionaba como punto temporal para resguardar gasolina presuntamente obtenida de manera ilegal antes de su traslado o venta.

Tras el operativo, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por posibles delitos en materia de hidrocarburos, una actividad vinculada en diversas regiones del país con redes de huachicol y grupos del crimen organizado.

Hasta el momento no se reportan detenidos, pero las autoridades federales continúan con la integración de pruebas para determinar de dónde provenía el combustible, quién lo almacenaba y cuál era su destino final.

El aseguramiento vuelve a poner en el foco a la franja costera y serrana de Michoacán, donde rutas carreteras estratégicas han sido señaladas en el pasado como corredores utilizados para el traslado irregular de hidrocarburos.

La FGR informó que la investigación sigue en curso y que cualquier información que ayude a esclarecer los hechos puede ser canalizada al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) en Michoacán.