Manifestantes cierran la carretera Quiroga-Morelia; piden mejoras y clases para escuelas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 12:48:03
Quiroga, Michoacán a 5 de septiembre de 2025.– Un grupo de manifestantes cerró la carretera Quiroga-Morelia, debido a que piden que se realice mantenimiento y se impartan clases en las escuelas.

Los hechos ocurrieron a la altura de la localidad de Iratzio, en el kilómetro 24+700, antes de llegar a Capula.

Los padres de familia, llevaron pancartas y cartulinas, en las que exigieron que se realicen mejoras a las instalaciones de las escuelas, por lo que se vio afectado el tránsito en la zona, ya que bloquearon totalmente el paso.

Ante esto, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, y tomar vías alternas, hasta que sea liberado el camino y se reactive el flujo automovilístico.

