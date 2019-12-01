"Carlos Manzo no es un santo": Fernández Noroña amenaza con revelar información del alcalde uruapense asesinado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 12:58:39
Ciudad de México, 26 de noviembre del 2025.- El senador afín a la autodenominada Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que podría hacer pública información que, aseguró, recibió recientemente sobre el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, a quien señaló de no ser “un santo”.

La advertencia se dio en medio de la polémica generada por sus declaraciones contra la alcaldesa uruapense y viuda de Manzo, Grecia Quiroz.

“No es un santo. Si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no la voy a decir, pero me sigan tocando las costillas y lo voy a decir, sobre Carlos Manzo”, expresó.

Durante una transmisión en vivo realizada ayer en sus redes sociales, Fernández Noroña criticó a quienes, según dijo, adoptan una postura “fascista, violenta, de ultraderecha” y que aseguraban admirar al “Bukele mexicano”, en referencia a Manzo.

Señaló que quienes apoyan ese enfoque consideran que la solución a la inseguridad es “la represión, la brutalidad y la violencia”, mientras que él sostuvo que su visión es distinta.

“Nosotros creemos lo contrario: ir a las causas, al origen social de estas diferencias, de esta desigualdad, de esta falta de oportunidades”, refirió.

El legislador insistió en que cuenta con más información sobre el edil fallecido, y reiteró que podría hacerla pública si continúa la confrontación.

“Y podría ir más lejos, digo, me voy a guardar una aquí, (pero) si me siguen dando guerra, mañana (hoy) la saco”, advirtió.

Noventa Grados
