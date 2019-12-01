Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 12:54:27

Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura en contra de cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Zodiaco.

De acuerdo con la resolución del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Cárdenas Palomino permitió que agentes bajo su mando infligieran golpes, asfixia con bolsas de plástico y descargas eléctricas a los detenidos para obtener confesiones.

El exfuncionario, detenido en julio de 2021, también deberá pagar una multa de 17 mil 141 pesos y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.

En el mismo caso fueron sentenciados otros tres exagentes de la Policía Federal: Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdez Aparicio, quienes recibieron cuatro años de cárcel.

Las víctimas de tortura fueron Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta, así como Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos en un operativo realizado el 27 de abril de 2012 en Iztapalapa, Ciudad de México. Cárdenas Palomino aún enfrenta otro proceso relacionado con el operativo “Rápido y Furioso”.