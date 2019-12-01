Luego de quitarle la vida a su esposa, hombre se avienta del tercer piso y muere, en Pachuca

Pachuca, Hidalgo, a 25 de agosto de 2025.- Se informó que en la noche del pasado sábado, en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Francisco I Madero del centro histórico de la capital hidalguense, un hombre asesinó a su esposa y posteriormente, se quitó la vida al aventarse desde el tercer piso.

Fuentes oficiales indican que, alrededor de las 22:00 horas, recibieron un reporte de emergencia, en el cual se indicaba que en la calle Fernández Lizardi, de la colonia indicada en el centro histórico, un individuo estaba amenazando con lanzarse desde un tercer piso, motivo por el cual, elementos de la policía se dirigieron al lugar.

Al llegar, los oficiales indican que en el inmueble indicado, se encontraba un hombre visiblemente alterado, el cual, estaba arrojando piedras y ladrillos desde la azotea a todos los civiles que pasaban por la banqueta, además, amenazaba con cortarse las venas con lo que parecía ser un cuchillo, y arrojarse al vacío.

Tras los intentos fallidos de los elementos policiales de convencer al hombre de no lanzarse, este terminó por hacerlo, muriendo al instante de la caída, ya que al impactarse contra el asfalto, sufrió varias fracturas y lesiones mortales, pues la altura desde donde saltó, era de diez metros. Tras este impactante suceso, los oficiales entraron al inmueble, en donde dieron con el cuerpo de una mujer, la cual era su pareja, esta, tenía visibles heridas producidas por un arma punzocortante.

Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), indicó que abrió una carpeta de investigación, esta con el fin de esclarecer como fue que pasaron las cosas la noche de ese trágico sábado.