Localizan un cuerpo flotando en un canal de la comunidad de Tres Puentes en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:29:00

Celaya, Guanajuato, a 28 de octubre de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en la orilla de un canal ubicado en la comunidad Tres Puentes de Celaya.

Fue poco antes del mediodía de este miércoles que autoridades fueron alertadas sobre la existencia de un cadáver en el canal de La Begoña con dirección a Presa Blanca.

Los elementos se dirigieron sobre un camino saca cosechas donde confirmaron que se encontraba dentro de un canal de riego el cuerpo sin vida de un masculino de identidad desconocida, boca abajo, el cual vestía pantalón gris, boxer y chaleco color verde militar.

El cuerpo fue extraído por cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los hechos fueron informados a la Fiscalía del Estado, quienes acudieron a la zona para comenzar el acta pertinente.

El cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO, para realizarle la necropsia que marca la ley, misma que arrojará las causas del fallecimiento.