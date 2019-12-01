Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad

Mérida, Yucatán, a 28 de octubre de 2026.- Un ciudadano estadounidense considerado objetivo prioritario por el gobierno de su país fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de que autoridades mexicanas confirmaran que contaba con cuatro órdenes de arresto vigentes en Florida por presuntos delitos de fraude y robo de identidad.

El hombre, identificado como Richard “N”, de 68 años, estaría relacionado con una célula delictiva dedicada a estas actividades. Su captura fue resultado de un operativo coordinado entre las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los trabajos de investigación e intercambio de información permitieron localizarlo. Durante la intervención, los agentes detectaron que no pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano, por lo que fue detenido y trasladado a instalaciones migratorias para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades federales señalaron que el operativo forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para ubicar a personas requeridas por otros países, bajo el cumplimiento de la ley y el respeto a la soberanía nacional.