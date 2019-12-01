IEM establece topes de gastos de precampaña y respaldo ciudadano para las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 17:23:16

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) abordó los acuerdos que establecen los topes de gastos de precampaña y los límites de financiamiento para la obtención del respaldo ciudadano durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

Los proyectos fueron presentados por el consejero Jorge Luis Hernández Altamirano, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien explicó que los montos se determinaron con base en los topes de gastos de campaña de las elecciones anteriores.

Topes de gastos de precampaña. Se establecieron límites equivalentes al 20 % de los topes de campaña anteriores, aplicables a los procesos internos de selección de candidaturas.

Elección: Gubernatura. Monto: $9,686,272.67.

Elección: Diputaciones locales. Monto: $7,986,329.57.

Elección: Ayuntamientos. Monto: $7,939,096.38.

Topes para la obtención del respaldo ciudadano. Para las personas aspirantes a candidaturas independientes, se determinaron límites de gastos y financiamiento privado equivalentes al 10 % de los topes de campaña anteriores.

Elección: Gubernatura. Monto: $4,843,136.34.

Elección: Diputaciones locales. Monto: $3,993,164.79.

Elección: Ayuntamientos. Monto: $3,969,548.19.

En diputaciones y ayuntamientos, las cantidades corresponden a la suma de los topes individuales establecidos por distrito y municipio, respectivamente. Y puedes consultar la información completa en: www.iem.org.mx

Con estas medidas, el IEM establece reglas para el uso de recursos durante las etapas previas a las campañas, fortaleciendo la equidad y transparencia del proceso electoral de 2027.