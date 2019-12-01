Hasta 92 por ciento en investigaciones por homicidios de alto impacto social; suman cerca de 50 detenidos: FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 12:04:13

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre 2026.- Avances de hasta el 92 por ciento en las investigaciones por los homicidios de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Bernardo Bravo Manríquez y Sergio Rangel Vieyra, con cerca de medio centenar de personas detenidas, entre ellas presuntos autores intelectuales y materiales, así como objetivos prioritarios vinculados con organizaciones delictivas, reportó la FGE.

Sobre el particular en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Encargado del Despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, presentó los resultados de las labores ministeriales y de inteligencia que han permitido identificar a probables responsables, cumplimentar órdenes de aprehensión y aportar elementos para su judicialización.

En el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se registra un 90 por ciento de avance y 33 personas detenidas, entre ellas Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, presunto líder de “Los Rs”, y Jorge “N”, conocido como “El Licenciado”, señalados como probables autores intelectuales del crimen.

Respecto al homicidio del empresario limonero, Bernardo Bravo, las indagatorias presentan un 92 por ciento de avance y 11 detenciones, entre las que destaca César Alejandro “N”, alias “El Botox”, “El Boto” y/o “El Troyano”, identificado como objetivo prioritario y presuntamente relacionado con la autoría intelectual y material del delito.

En el caso del empresario mezcalero, Sergio Rangel, se reporta un 89 por ciento de avance en la investigación, con la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, señalado como presunto autor intelectual y líder de “Los Pájaros Sierra” y/o “Cártel de Altozano”, así como de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, identificado como segundo al mando de esa organización.

Vega Rodríguez destacó que la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las instituciones que integran el Gabinete Nacional de Seguridad, junto con el intercambio de información y las labores de inteligencia, ha permitido avanzar en el esclarecimiento de estos homicidios, detener objetivos prioritarios y desarticular estructuras criminales generadoras de violencia.

Precisó que las investigaciones permanecen abiertas para agotar las diligencias pendientes y fortalecer los procesos penales, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Finalmente, reiteró el compromiso de la FGE con las familias de las víctimas y la sociedad michoacana de continuar trabajando, en estrecha coordinación interinstitucional, para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, combatir las estructuras criminales generadoras de violencia y garantizar que no habrá impunidad en cada uno de los casos.