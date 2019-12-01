“Que ni Dios lo mande”: Jesús Mora arremete contra Grecia Quiroz y cuestiona su desempeño en Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 12:49:37

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- “Que ni Dios lo mande”, expresó el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, ante la posibilidad de que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, llegue a gobernar Michoacán.

Durante una rueda de prensa, Mora González criticó las declaraciones de la alcaldesa en torno al asesinato de Carlos Manzo y sostuvo que ha perdido aceptación entre la ciudadanía por presuntas inconsistencias en sus dichos sobre el caso y el entorno de Manzo.

Mencionó información relacionada con los escoltas y los teléfonos celulares, del ex edil de Uruapan.

“Imagínense, y tocamos madera. Imagínense que le tocara conducir el rumbo de Michoacán. Que ni Dios lo mande”, dijo.

El dirigente también cuestionó la actividad política de Grecia Quiroz fuera de Uruapan. Sostuvo que sus recorridos por municipios como Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas ocurren mientras, según él, se descuidan los servicios municipales.

“Está en su derecho, claro, pero no está en derecho de desatender la administración pública municipal de Uruapan”, afirmó. Añadió que habitantes le han expresado quejas por la falta de agua potable, el servicio de limpia y el alumbrado público.

Mora puso en duda que el respaldo que Quiroz recibe en redes sociales refleje la opinión de la ciudadanía michoacana. Afirmó que entre sus simpatizantes habría perfiles falsos, bots y usuarios de otros estados y países. También sostuvo que Morena tiene documentada una estrategia de promoción digital en torno a la presidenta municipal.

“Los bots y los perfiles falsos no votan”, dijo.

Sobre el proceso electoral de 2027, el líder morenista señaló que la fuerza territorial será determinante para obtener cargos de representación.

“Quien tenga la estructura más fuerte tendrá el mayor número de espacios de representación ganados”, afirmó, al asegurar que Morena cuenta con una organización sólida en Michoacán. .