Ultiman a un individuo en Charo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:49:58

Charo, Michoacán, a 28 de octubre 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en calles de la comunidad de Los Tigrillos en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida localidad, estaba tirado el cuerpo ensangrentado de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes al arribar conformaron la muerte del individuo por lo que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.