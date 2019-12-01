Listos canales de navegación del lago de Pátzcuaro para la Noche de Muertos

Listos canales de navegación del lago de Pátzcuaro para la Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 17:11:57
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Pátzcuaro, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Los canales de navegación del lago de Pátzcuaro se encuentran rehabilitados y libres de vegetación para recibir a miles de visitantes durante la tradicional Noche de Muertos, informó la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), como parte de las acciones para mejorar las condiciones de navegación y facilitar el traslado hacia las islas y comunidades ribereñas.

Ramón Hernández Orozco, director general de la Compesca, señaló que los trabajos de mantenimiento de los canales son permanentes; sin embargo, durante esta temporada se refuerzan las acciones para garantizar condiciones adecuadas para la movilidad de turistas y habitantes de la región, quienes participan en una de las tradiciones más representativas de Michoacán.

Detalló que los canales de los muelles General y San Pedrito, así como los que conducen a las islas de Janitzio, Yunuén, Pacanda y Tecuena, se encuentran en condiciones para facilitar el traslado de quienes visitan el lago para vivir las celebraciones de Noche de Muertos.

Asimismo, destacó la rehabilitación de los canales de Erongarícuaro y del canal perimetral de la isla de Urandén, que permitirán el desarrollo de nuevas actividades culturales dentro del agua, incluidas puestas en escena que enriquecerán la experiencia de habitantes y visitantes.

El funcionario estatal explicó que estas labores se realizan con maquinaria propia, operada por personal de la residencia de Pátzcuaro, cuyo trabajo contribuye al mantenimiento de las vías de navegación y a la recuperación de la conectividad en el lago.

Señaló que continúan las labores para conectar las vías fluviales que comunican a las distintas comunidades de la ribera. Entre las acciones recientes destacan la rehabilitación del afluente de Chapultepec y los trabajos en el trayecto que conecta Ihuatzio con el muelle de Las Garzas, con el propósito de fortalecer la comunicación acuática y contribuir a la recuperación del lago de Pátzcuaro.

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