Tragedia ferroviaria en España; al menos 64 muertos tras choque de trenes en Toledo

Tragedia ferroviaria en España; al menos 64 muertos tras choque de trenes en Toledo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 08:40:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Toledo, España, a 28 de octubre 2026.- Al menos 64 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas luego de que dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo, España, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió a las 8:54 horas tiempo local, cuando un tren AVE con 378 pasajeros registrados por Renfe, que viajaba hacia Sevilla impactó a un tren Iryo que al parecer se encontraba detenido en la vía con 174 personas a bordo.

En ese sentido, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, Emiliano García-Page, dijo a los medios de comunicación que los servicios de emergencia aún no han podido “alcanzar la profundidad de los vagones”, ya que varios cayeron a un barranco, por lo que es posible que haya personas sin vida atrapadas entre los escombros.

Además, el gobernante regional desglosó el saldo de lesionado y dijo que: hay 30 personas con heridas que no ponen en riesgo su vida, por lo menos 50 en código amarillo, es decir, con heridas graves pero que se encuentran estables, así como varios en nivel rojo que necesitan atención médica urgente.

Más información de la categoria
Adolescente, presunto responsable de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, es vinculado a proceso
Tras seis cateos en La Piedad, Michoacán aseguran 97 máquinas tragamonedas y dosis de estupefacientes
Detiene la Policía Morelia a sujeto que invadió una vivienda
Urge localizar a familiares de mujer herida en percance sobre la autopista Siglo XXI; se encuentra en el Hospital Regional de Uruapan
Más información de la categoria
Tragedia ferroviaria en España; al menos 64 muertos tras choque de trenes en Toledo
Autoridades abaten a "Chuy Peñuelas", operador criminal de alto nivel; EEUU ofrecía 5 mdd por su captura
Hieren a balazos a un hombre en pleno mercado: La realidad revienta el discurso de seguridad de Julio Arreola en Pátzcuaro, Michoacán
Blanca Cruz asume la presidencia interina del INE en medio de una crisis institucional