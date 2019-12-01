Tragedia ferroviaria en España; al menos 64 muertos tras choque de trenes en Toledo

Toledo, España, a 28 de octubre 2026.- Al menos 64 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas luego de que dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo, España, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió a las 8:54 horas tiempo local, cuando un tren AVE con 378 pasajeros registrados por Renfe, que viajaba hacia Sevilla impactó a un tren Iryo que al parecer se encontraba detenido en la vía con 174 personas a bordo.

En ese sentido, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, Emiliano García-Page, dijo a los medios de comunicación que los servicios de emergencia aún no han podido “alcanzar la profundidad de los vagones”, ya que varios cayeron a un barranco, por lo que es posible que haya personas sin vida atrapadas entre los escombros.

Además, el gobernante regional desglosó el saldo de lesionado y dijo que: hay 30 personas con heridas que no ponen en riesgo su vida, por lo menos 50 en código amarillo, es decir, con heridas graves pero que se encuentran estables, así como varios en nivel rojo que necesitan atención médica urgente.