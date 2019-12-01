Localizan un cuerpo con huellas de tortura a la orilla de la carretera Uruapan – Lombardía, Michoacán 

Localizan un cuerpo con huellas de tortura a la orilla de la carretera Uruapan – Lombardía, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:14:27
Gabriel Zamora, Mich., a 16 de septiembre de 2025.– La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, en condiciones que evidencian que fue víctima de tortura antes de su muerte.

El hallazgo se registró a la altura de la comunidad de Charapendo, sobre la carretera libre Uruapan – Lombardía, donde automovilistas reportaron la presencia de un bulto sospechoso a la orilla del camino. Minutos después, policías municipales de Gabriel Zamora confirmaron que se trataba de una persona ejecutada.

La víctima, hasta el momento no identificada, vestía pantalón azul y camisa blanca. De acuerdo con el informe preliminar, tenía las manos amarradas hacia la espalda y mostraba múltiples huellas de violencia. Entre las lesiones más visibles estaban quemaduras en ambas piernas, lo que refuerza la hipótesis de que fue sometido a tortura.

Elementos de la Fiscalía General del Estado desplegaron a peritos de la Fiscalía Rgional, quienes realizaron la fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo, trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense de Uruapan para la necropsia de rigor.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este homicidio y determinar si el hecho está relacionado con las disputas criminales que azotan la zona.

