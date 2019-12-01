Localizan sin vida al periodista Alex Serna, en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 12:17:27

Zihuatanejo, Guerrero, a 4 de julio 2026.- Manuel Alejandro Moreno Serna fue localizado sin vida, luego de ser reportado como desaparecido el 20 de junio en Zihuatanejo, informó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

A través de un comunicado, el organismo expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del también activista ambiental.

Igualmente la Comisión exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación con la debida diligencia para esclarecer su desaparición y muerte, así como garantizar el acceso a la justicia.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el cuerpo sin vida del comunicador fue encontrado el 22 de junio y permaneció en calidad de no identificado en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo, hasta que sus familiares acudieron a reconocerlo.

Además, algunas publicaciones en redes sociales, meses antes de su desaparición y posterior muerte, el periodista independiente denunció presuntas afectaciones ambientales y posibles actos de corrupción en la región de la Costa Grande.

En ese sentido, Moreno Serna aseguró que había recibido amenazas relacionadas con su labor informativa.