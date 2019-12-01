Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 13:49:17

Ciudad de México, a 4 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención de Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados, “no tiene nada que ver con un asunto político”.

Además, mencionó que su Administración tuvo conocimiento del operativo para detenerla una vez que este se concretó.

En ese sentido, comentó que la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos le explicó que “hay pruebas de la participación” de Gilda “N” “en el fraude de Agronitrogenados”.

Según las investigaciones, la hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuvo involucrada con diversos depósitos y esquemas de transferencia de recursos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch reveló que fue la aerolínea la que dio la alerta de que Gilda “N” iba en el avión, por lo que al aterrizar fue detenida.