Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya

Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 13:49:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 4 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención de Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados, “no tiene nada que ver con un asunto político”.

Además, mencionó que su Administración tuvo conocimiento del operativo para detenerla una vez que este se concretó.

En ese sentido, comentó que la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos le explicó que “hay pruebas de la participación” de Gilda “N” “en el fraude de Agronitrogenados”.

Según las investigaciones, la hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuvo involucrada con diversos depósitos y esquemas de transferencia de recursos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch reveló que fue la aerolínea la que dio la alerta de que Gilda “N” iba en el avión, por lo que al aterrizar fue detenida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Localizan sin vida al periodista Alex Serna, en Guerrero
Más información de la categoria
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Vuelca taxi en la Morelia-Pátzcuaro; hay tres heridos 
Dan libertad condicional a Gilda "N" señalada por Caso Agronitrogenados; es hermana de Emilio Lozoya
Comentarios