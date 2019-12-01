Dan libertad condicional a Gilda "N" señalada por Caso Agronitrogenados; es hermana de Emilio Lozoya

Dan libertad condicional a Gilda "N" señalada por Caso Agronitrogenados; es hermana de Emilio Lozoya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 09:20:51
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Ciudad de México, a 4 de julio 2026.- La jueza federal Nora Ileana García concedió la libertad condicional a Gilda ‘N’, señalada en el Caso Agronitrogenados

No obstante, la juzgadora determinó que la audiencia que determinará si la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, es vinculada a proceso se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio.

Durante la audiencia del pasado 3 de julio, la defensa de la acusada denunció que presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades contra la imputada y un “ánimo de estigmatizarla” al filtrar una fotografía de su detención.

Con la decisión tomada por la jueza, se impusieron las siguientes medidas:

  • Entrega del pasaporte.

  • Uso de un dispositivo de rastreo.

  • Presentarse ante la autoridad cada 15 días.

  • No salir del país ni del Área Metropolitana del Valle de México durante su proceso.

De acuerdo con investigaciones, Gilda Susana realizó actos con recursos de procedencia ilícita, como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano, Emilio Lozoya.

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