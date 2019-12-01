Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de julio 2026.- Con la finalidad de proteger su integridad, la de sus familias y su patrimonio, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, hizo un llamado a las y los michoacanos, así como a quienes visitan la entidad durante este periodo vacacional, a seguir medidas preventivas que contribuyan a salvaguardar su integridad, la de los suyos y su seguridad.

Sobre el particular se informó que como parte del operativo “Verano Seguro”, el titular de la SSP recomendó revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera y llevar una cajuela equipada con artículos indispensables, como llanta de refacción en buen estado, gato hidráulico y llave de ruedas, cables pasacorriente o arrancador portátil, kit de herramientas básicas, triángulos de emergencia o conos, linterna, chaleco reflejante, botiquín de primeros auxilios y extintor.

Asimismo, exhortó a utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización vial, evitar conducir cansado o bajo los efectos del alcohol, mantener comunicación con familiares e informarles la ruta de viaje. También recomendó no publicar en redes sociales que el domicilio permanecerá solo, resguardar documentos, dinero y objetos de valor en lugares seguros, así como atender las indicaciones de Protección Civil en playas, balnearios y cuerpos de agua.

Para brindar apoyo a la ciudadanía, la SSP mantiene en operación al agrupamiento Guardianes del Camino, cuyos elementos realizan recorridos permanentes en las principales carreteras de Michoacán para proporcionar auxilio vial, atención a emergencias y asistencia a las personas en las vías de comunicación.

Finalmente, el secretario reiteró que la SSP trabaja de manera permanente para garantizar unas vacaciones seguras e invitó a la población a solicitar apoyo ante cualquier emergencia a través del 911 o realizar denuncias anónimas al 089.