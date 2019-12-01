Vuelca taxi en la Morelia-Pátzcuaro; hay tres heridos 

Vuelca taxi en la Morelia-Pátzcuaro; hay tres heridos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 09:29:36
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Morelia, Michoacán, a 4 de julio 2026.- Un saldo de tres personas heridas fue el que dejó la volcadura de un taxi, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que  autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia San José del Cerrito, se había registrado la volcadura de un taxi.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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