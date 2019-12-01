Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 13:35:11

Parácuaro, Michoacán, a 4 de julio 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual estaba envuelto en una cobija y bolsas pláticas en la cabeza, fue localizado en la entrada de la comunidad de Puerta Chica en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia, tenía la cabeza cubierta con bolsas pláticas y estaba envuelto en una cobija, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.