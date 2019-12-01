Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 12:50:54

Zapopan, Jalisco, a 4 de julio 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a Adrián “N”, presunto responsable de la desaparición y muerte de ocho jóvenes que laboraban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en el año 2023.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la captura del sospechoso se dio en la colonia Lomas de Zapopan, en Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado participó junto con un grupo de personas en la desaparición de varias de las víctimas entre el 20 y el 22 de mayo de 2023.

"Las indagatorias realizadas desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos permitieron identificar algunas de las ubicaciones en las que fueron encendidos los equipos telefónicos de las víctimas tras su desaparición, por lo que a través de labores de búsqueda fueron localizados los restos de las víctimas en una barranca", agregó el reporte de la fiscalía jaliciense.

Adrián “N” fue presentado ante las autoridades correspondientes quienes definirán su situación jurídica.