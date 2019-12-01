Ofensiva nacional contra el crimen: 932 detenciones y nueva sede anti-extorsión en Michoacán, informa Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 12:08:42

Morelia, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.— El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de la estrategia federal en Michoacán y destacó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha reforzado de manera significativa el despliegue operativo y las acciones de inteligencia en el estado.

De acuerdo con el informe, el trabajo coordinado entre dependencias federales y estatales ha permitido la detención de 932 personas vinculadas con delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos.

García Harfuch señaló que actualmente se mantienen 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y SSPC desplegados en Michoacán, acompañados de equipos especializados de investigación para la captura de objetivos prioritarios.

Además, informó que la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado han sido fortalecidas mediante equipamiento y programas de capacitación supervisados directamente por el Gobierno de México.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se instaló una subsede federal en Michoacán y se capacitó a operadores de la línea 089.

Estas acciones han derivado en 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden al territorio michoacano.

“A las familias de Michoacán les reiteramos que la seguridad del estado es una prioridad nacional. Trabajamos con inteligencia, coordinación y cero impunidad para recuperar la paz en cada municipio”, afirmó el titular de la SSPC.

Las autoridades federales señalaron que las operaciones se mantendrán de manera permanente para seguir debilitando a las organizaciones criminales en la región.