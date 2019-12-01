Localizan sin vida a una adulta mayor en Jiquilpan, Michoacán; investigan causas de muerte

Localizan sin vida a una adulta mayor en Jiquilpan, Michoacán; investigan causas de muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 21:08:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, investigan las causas de la muerte de María de Jesús “N”, de 74 años, cuyo cuerpo fue localizado este martes a un costado de la carretera Jiquilpan–Manzanillo, cerca del entronque hacia Quitupan.

Sobre el particular se informó que el hallazgo ocurrió frente a una forrajera, donde ciudadanos observaron a la adulta mayor tendida en el suelo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía  Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio. Tras revisar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y dispuso el traslado del cuerpo para practicar los estudios que permitan establecer la causa del fallecimiento.

Más información de la categoria
Localizan sin vida a una adulta mayor en Jiquilpan, Michoacán; investigan causas de muerte
Detienen a hombre por escandalizar en la vía pública y descubren que tenía orden de aprehensión en Celaya, Guanajuato
Investigan muerte de mujer tras accidente en juego mecánico de la Feria de Ciudad Hidalgo
Aseguran 133 kilos de estupefaciente ocultos en un tráiler sobre la carretera Mazatlán – Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Protección Civil descarta riesgo de desastre inminente por llamado a preparar mochila de emergencia
Entre abucheos y cuestionamientos profesionales, Congreso de Michoacán aplaza hasta 2031 elección democrática de la Rectoría de la UMSNH
Cae en Edomex “El Patrón”, líder criminal que tenía sometido a Morelos; controlaba desde la extorsión hasta los robos y el tráfico internacional de estupefacientes 
'Andy' López Beltrán rechaza vínculos con Amílcar Olán y participación en huachicol fiscal