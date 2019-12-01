Localizan sin vida a una adulta mayor en Jiquilpan, Michoacán; investigan causas de muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 21:08:50

Jiquilpan, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, investigan las causas de la muerte de María de Jesús “N”, de 74 años, cuyo cuerpo fue localizado este martes a un costado de la carretera Jiquilpan–Manzanillo, cerca del entronque hacia Quitupan.

Sobre el particular se informó que el hallazgo ocurrió frente a una forrajera, donde ciudadanos observaron a la adulta mayor tendida en el suelo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio. Tras revisar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y dispuso el traslado del cuerpo para practicar los estudios que permitan establecer la causa del fallecimiento.