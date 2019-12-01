Protección Civil descarta riesgo de desastre inminente por llamado a preparar mochila de emergencia

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2026.- La difusión de recomendaciones para preparar una mochila de emergencia generó inquietud entre usuarios de redes sociales, ante las versiones que relacionaban estas medidas con posibles desastres o alertas internacionales. Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que no existe una advertencia sobre algún fenómeno inminente y que se trata de acciones habituales para fomentar la prevención en México.
A través de un comunicado, la dependencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que estas orientaciones forman parte de sus labores permanentes de información y buscan que las familias cuenten con herramientas para actuar ante cualquier eventualidad.
Precisó que la mochila de emergencia es un conjunto de artículos básicos que permite atender las necesidades inmediatas de las personas ante situaciones como sismos, inundaciones, incendios o huracanes, mientras llegan los servicios de auxilio o se restablecen las condiciones de seguridad.
La CNPC también aclaró que estas recomendaciones no están relacionadas con avisos o tendencias difundidas por otros países, sino que forman parte de una estrategia de autoprotección que se promueve periódicamente en coordinación con las autoridades estatales.
Finalmente, reiteró que continuará impulsando campañas de orientación ciudadana para fortalecer la cultura de prevención y contribuir a que las familias mexicanas estén mejor preparadas ante posibles situaciones de riesgo.