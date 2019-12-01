Investigan muerte de mujer tras accidente en juego mecánico de la Feria de Ciudad Hidalgo

Investigan muerte de mujer tras accidente en juego mecánico de la Feria de Ciudad Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 19:39:44
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Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Una mujer perdió la vida luego de sufrir un accidente en uno de los juegos mecánicos instalados en la Feria de Ciudad Hidalgo, hecho ocurrido la noche del sábado 31 de octubre y que actualmente es investigado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente cayó de una de las atracciones, por lo que fue trasladada a un hospital particular para recibir atención médica. No obstante, durante la madrugada del lunes 2 de noviembre se confirmó su fallecimiento.

Tras el incidente, Protección Civil municipal ordenó la suspensión del juego mecánico involucrado, mientras que agentes de la Fiscalía acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes e integrar la investigación.

Previo al accidente, Protección Civil de Ciudad Hidalgo había informado sobre las inspecciones realizadas a las atracciones de la feria, entre ellas la revisión de las pólizas de seguro y sus periodos de vigencia.

Asimismo, trascendió que la empresa responsable de los juegos mecánicos se hizo cargo de los gastos médicos y funerarios de la víctima. Sin embargo, esta medida no implica necesariamente que haya reconocido alguna responsabilidad legal, pues serán las autoridades quienes determinen si existieron irregularidades.

Hasta ahora, no se han informado oficialmente las causas del accidente ni las condiciones en las que operaba la atracción. Los resultados de los peritajes y las investigaciones ministeriales permitirán establecer cómo ocurrieron los hechos y si existe alguna responsabilidad.

La revisión de los seguros, realizada como parte de las acciones preventivas de Protección Civil, será un aspecto independiente de las indagatorias que mantiene la Fiscalía estatal.

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