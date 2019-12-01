UMSNH anuncia paro indefinido de labores a partir de este miércoles 4 de noviembre

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- En rechazo a las decisiones que consideran una vulneración a la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), integrantes de la comunidad nicolaita anunciaron el inicio de un paro indefinido de labores a partir de este miércoles 4 de noviembre.

A través de un comunicado, señalaron que la medida forma parte de las acciones de protesta contra lo que calificaron como una intromisión del Gobierno del Estado en la vida interna de la institución, mediante las decisiones tomadas por el Congreso local.

El paro contempla la suspensión de actividades en todas las escuelas, facultades, institutos y unidades profesionales de la Universidad Michoacana en el estado, como una forma de exigir respeto al derecho de la comunidad universitaria a decidir sobre su organización y gobierno.

Asimismo, consideraron que las recientes determinaciones representan un golpe a uno de los principios fundamentales de la institución, por lo que advirtieron que no permanecerán en silencio ante lo que calificaron como una persecución sistemática contra la Universidad.

Finalmente, reiteraron que la defensa de la autonomía universitaria es una causa que involucra a toda la comunidad nicolaita y sostuvieron que mantendrán las acciones de protesta hasta defender este principio, bajo la consigna: “¡Gobierne quien gobierne, la autonomía se defiende!”.