Detienen a hombre por escandalizar en la vía pública y descubren que tenía orden de aprehensión en Celaya, Guanajuato

Detienen a hombre por escandalizar en la vía pública y descubren que tenía orden de aprehensión en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 20:14:31
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Celaya, Guanajuato, 3 de noviembre de 2026.- Un hombre de 25 años fue detenido por elementos de la Policía de Género tras presuntamente escandalizar en la vía pública, sin embargo, al verificar sus datos en el sistema, las autoridades detectaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

La intervención se originó tras un reporte al número de emergencias 9-1-1, en el que se alertó sobre un individuo que gritaba palabras altisonantes en las inmediaciones de la Granja Los Aguirre.

Al atender el llamado, elementos de la Unidad Policial Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia de Género localizaron y detuvieron a José Carmen ‘N’, de 25 años, quien inicialmente fue trasladado ante el Juez Cívico por una falta administrativa.

No obstante, durante la revisión de sus antecedentes en el sistema, se confirmó que tenía un mandamiento judicial vigente por delitos contra la salud, por lo que se estableció la coordinación correspondiente para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), instancia que dará seguimiento al procedimiento penal.

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