Entre abucheos y cuestionamientos profesionales, Congreso de Michoacán aplaza hasta 2031 elección democrática de la Rectoría de la UMSNH

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 15:35:10

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Entre acusaciones de politizar la sucesión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), abucheos y cuestionamientos personales entre legisladores, el Congreso local aprobó aplazar hasta 2031 la aplicación del nuevo modelo para elegir a la persona titular de la Rectoría.

La reforma recibió 32 votos a favor y tres en contra. Con ella, quien ocupe la Rectoría durante el periodo 2027-2031 será designado mediante el mecanismo anterior, mientras que el nuevo modelo de elección quedará pospuesto hasta 2031.

Durante la discusión, los diputados Guillermo Valencia Reyes, del PRI, y Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, cuestionaron la medida. Ambos señalaron que mantener el mecanismo anterior podría contravenir la Constitución estatal, que establece que la elección debe realizarse mediante un método democrático y considerar la participación de estudiantes, académicos y trabajadores universitarios.

Los planteamientos provocaron abucheos de representantes nicolaitas presentes en el recinto, dirigidos principalmente a Valencia Reyes. La sesión continuó sin que la Mesa Directiva interviniera para llamar al orden.

En defensa de la reforma, los morenistas Giulianna Bugarini y Juan Pablo Celis argumentaron que la postergación beneficiaría a la Universidad y no cancelaría la democratización de la elección, sino que aplazaría su aplicación hasta 2031.

El diputado Baltazar Gaona respondió a los cuestionamientos de Memo Valencia y defendió la facultad del Congreso para modificar las leyes. También puso en duda los conocimientos jurídicos de su compañero y expresó, “No sé quién le dio clases”.

“Nosotros somos diputados, somos legisladores y tenemos la atribución de aprobar leyes. Así como aprobamos la ley orgánica, también la podemos derogar o modificar”, sostuvo Gaona.

Añadió que el dictamen no elimina el nuevo modelo, sino que retrasa su aplicación. “No le estamos quitando a la Universidad Michoacana la posibilidad de que pueda elegir a su rector de una forma más democrática. Lo único que se está solicitando es que se postergue para 2031”, afirmó.

Valencia replicó con una referencia a la formación profesional de Gaona y lanzó una crítica personal, “Yo sí estudié Derecho y no Turismo. Tal vez si usted hubiera estudiado Derecho no habría subido a la banda a tocar en el salón”.

La discusión se desarrolló entre reclamos sobre la legalidad de aplazar el nuevo mecanismo y acusaciones de que el tema se utilizaba con fines políticos. Finalmente, la mayoría legislativa respaldó la reforma.