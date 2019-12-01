Cae en Edomex “El Patrón”, líder criminal que tenía sometido a Morelos; controlaba desde la extorsión hasta los robos y el tráfico internacional de estupefacientes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 13:38:37

*Extorsiones, asesinatos, narcotráfico y robo de vehículos: el presunto jefe de una organización criminal que operaba en cinco municipios morelenses fue detenido en Ixtapaluca. Con su captura ya son nueve los integrantes de esta estructura delictiva arrestados.

Toluca, Mex., a 3 de noviembre de 2026.- Se le acabó la impunidad a Lino “N”, alias “El Patrón”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelos y presunto líder de una organización criminal dedicada a sembrar el miedo mediante extorsiones, homicidios, narcomenudeo y robo de vehículos. Tras labores de inteligencia y seguimiento, fuerzas federales consiguieron ubicarlo y capturarlo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El cabecilla no fue localizado en Morelos, donde su organización mantenía presencia criminal, sino en territorio mexiquense, hasta donde se extendieron las investigaciones para identificar sus movimientos y concretar el operativo que terminó con su detención.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las investigaciones federales, el grupo encabezado presuntamente por “El Patrón” tenía presencia en Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, municipios donde se le relaciona con una amplia cadena de actividades ilícitas.

Su catálogo criminal no era menor: extorsión, distribución de drogas, homicidios, robo de vehículos y trasiego de cocaína procedente de Centroamérica con destino final en Estados Unidos.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación de campo y gabinete que permitieron establecer la zona de movilidad del sospechoso. Una vez ubicado en Ixtapaluca, las corporaciones desplegaron el operativo interinstitucional para cerrarle el paso.

Durante la intervención, además de detener a Lino “N”, los agentes aseguraron diversas dosis de droga, cartuchos, un arma de fuego y un vehículo.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Nueve detenidos de la misma organización

La caída de “El Patrón” representa una nueva captura dentro de las investigaciones contra esta estructura criminal. El pasado 6 de mayo, también en Morelos, fueron arrestados ocho presuntos integrantes de la misma organización, durante un operativo realizado en el municipio de Yautepec.

Entre aquellos detenidos se encontraban Rodolfo “N” y Carlos “N”. Con el arresto de Lino “N”, las autoridades federales reportan ya nueve integrantes de esta agrupación criminal bajo custodia.

La detención del presunto líder abre un nuevo capítulo en las investigaciones para desarticular una organización señalada por operar en varios municipios de Morelos y mantener vínculos con el tráfico internacional de cocaína.

Ahora corresponderá al Ministerio Público integrar los elementos de prueba y determinar las responsabilidades penales de los detenidos, mientras las investigaciones continúan para establecer si existen más operadores, colaboradores y posibles conexiones dentro de esta estructura delictiva.