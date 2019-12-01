Aseguran 133 kilos de estupefaciente ocultos en un tráiler sobre la carretera Mazatlán – Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 18:14:25

*Dos hombres fueron detenidos durante un operativo federal en Sinaloa; la droga estaba distribuida en 89 paquetes escondidos en un compartimiento acondicionado dentro del remolque.

Culiacán, Sin., a 3 de noviembre de 2026.— Un cargamento de aproximadamente 133 kilogramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales durante una intervención realizada sobre la carretera federal México 15, en el tramo Mazatlán – Culiacán, donde también fueron detenidos dos hombres que viajaban a bordo de un tractocamión.

El operativo fue encabezado por elementos del Servicio de Protección Federal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la intervención se registró a la altura del kilómetro 33+450, cuando los agentes detectaron un tractocamión cuyo conductor presuntamente realizó maniobras evasivas ante la presencia de las autoridades.

Esta situación motivó una inspección de la unidad de carga, durante la cual los elementos federales identificaron alteraciones en la estructura del semirremolque.

Al revisar con mayor detalle el vehículo, los agentes descubrieron un compartimiento oculto acondicionado debajo del piso de la caja. En su interior localizaron 89 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 133 kilogramos.

El vehículo asegurado portaba placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado si el cargamento tenía como destino territorio estadounidense o algún punto del país.

Los dos hombres detenidos, de 36 y 38 años, quedaron a disposición del Ministerio Público federal, junto con la droga y el tractocamión, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Investigan procedencia y destino del cargamento

El aseguramiento abre una nueva línea de investigación sobre el traslado de drogas sintéticas mediante unidades de transporte pesado que circulan por las principales vías de comunicación de Sinaloa.

La carretera federal México 15 constituye una de las principales rutas de comunicación del noroeste del país, por lo que las operaciones de vigilancia sobre este corredor forman parte de las acciones desplegadas por las instituciones federales de seguridad.

El hallazgo de la droga en un compartimiento modificado del remolque será uno de los elementos que deberán analizar las autoridades para establecer las circunstancias en que se preparó y transportó el cargamento.

Refuerzan vigilancia contra el tráfico de drogas sintéticas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento como parte de las acciones permanentes de seguridad implementadas en Sinaloa.

Las autoridades federales señalaron que la intervención permitió impedir que una cantidad considerable de metanfetamina continuara su traslado y eventualmente llegara a los mercados de distribución.

Este decomiso se suma a otras intervenciones realizadas en Sinaloa contra el tráfico de drogas sintéticas, en las que las corporaciones federales han localizado cargamentos ocultos en vehículos de transporte, así como instalaciones utilizadas para la elaboración de sustancias ilícitas.