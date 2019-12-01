Localizan sin vida a un joven en la Tenencia Morelos de Morelia

Localizan sin vida a un joven en la Tenencia Morelos de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:48:38
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Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- El cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años de edad que fue asesinado a balazos, se localizó en calles de la colonia Pablo Galeana de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una propiedad en obra negra de la calle Correcaminos del referido asentamiento, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar confirmaron el reporte, situación por la que dieron parte a la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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