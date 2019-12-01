¡Lo logramos!, celebra Vero Parra sentencia de 40 años de cárcel contra su agresor

Morelia, Michoacán, a 05 de octubre del 2026.- Luego de que un juez dictaminó una sentencia de 40 años de prisión al ex periodista Alejandro Vivanco, por violación y abusos deshonestos en contra de Verónica Huante Parra, cuando era una niña, la joven que actualmente tiene 27 años celebró que se hizo justicia en el caso.
En entrevista al terminar la audiencia de individualización del caso, Vero Huante reconoció que este no fue un tema sencillo, pues fue un proceso de constante revictimización en su contra, además de tener que ver constantemente a su agresor, quien incluso, dijo, se burlaba y se mostraba casi orgulloso de los hechos.
“No fue nada sencillo, que tu victimario se burle de ti cuando vas pasando por la calle, incluso aquí en audiencia, se termina y salga como si estuviera orgulloso de lo que hubiera hecho”, declaró.
Vero Huante señaló que le gustaría hacer activismo para que se pueda conocer su testimonio y buscar la prevención de casos de abuso infantil, pues, dijo, las cifras son muy altas, a lo que se suma un número importante de personas que no se acercan a las autoridades para denunciar.
“Me gustaría poder ayudar a todas estas personas que han sufrido de abusos, pero con la frente en alto, porque la vergüenza tiene que cambiar de bando”.