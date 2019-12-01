Pasará toda la vida tras las rejas: Experiodista Alejandro N., consentido de Silvano Aureoles, recibe 40 años de prisión por abusar a su exhijastra cuando era niña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 15:33:11

*El experiodista fue sentenciado por cuatro hechos de violación y uno de abusos deshonestos contra Verónica Huante Parra. La suma de las penas alcanzó 70 años de prisión, pero el límite legal aplicable por la temporalidad de los delitos dejó la condena en cuatro décadas.

Morelia, Mich., a 5 de octubre de 2026.— El ex periodista Alejandro N. fue sentenciado este lunes 5 de octubre a 40 años de prisión, luego de haber sido declarado culpable de cuatro hechos de violación y uno de abusos deshonestos cometidos contra Verónica H. cuando era menor de edad.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, las penas correspondientes a los delitos por los que Alejandro N. fue encontrado responsable alcanzaron, en conjunto, 70 años de cárcel.

Sin embargo, debido a la temporalidad en la que fueron cometidos los delitos y al límite establecido por la legislación aplicable en ese momento, la pena de prisión no podía superar los 40 años.

Así, aunque el cálculo de las sanciones llegó a siete décadas, la condena finalmente impuesta quedó en 40 años de prisión.

De la denuncia a una sentencia de cuatro décadas

La resolución llega después de que el pasado 25 de septiembre el juez Noé Reyes Millán emitiera un fallo condenatorio contra Alejandro N., al considerarlo responsable de los cinco hechos que fueron materia del juicio.

Los delitos juzgados se remontan a la infancia de Verónica H. De acuerdo con lo expuesto durante el procedimiento, las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía aproximadamente 9 años y continuaron hasta los 12.

En aquella época, Alejandro N. mantenía una relación sentimental con la madre de Verónica y convivía con la familia.

Durante el juicio fueron presentados testimonios, peritajes psicológicos y otros elementos de prueba que finalmente llevaron al juzgador a determinar la responsabilidad penal del acusado.

Con el fallo de culpabilidad ya dictado, quedaba pendiente una de las decisiones más importantes del proceso: establecer la pena que tendría que cumplir.

La respuesta llegó este lunes.

40 años de prisión.

Las penas alcanzaban los 70 años

Uno de los datos centrales de la audiencia fue precisamente la diferencia entre la suma de las penas correspondientes a los delitos y el tiempo que legalmente podía imponerse.

El cálculo alcanzó 70 años de prisión.

No obstante, las disposiciones aplicables debido a la época en que ocurrieron los hechos establecían un máximo de 40 años, por lo que el juzgador tuvo que sujetar la condena a ese límite.

La diferencia resulta significativa: 30 años menos respecto de la suma de las penas individualizadas, no por una absolución de alguno de los hechos, sino por el límite legal aplicable al caso.

Una denuncia que salió a la luz años después

El caso adquirió dimensión pública en 2022, cuando Verónica H. relató los abusos que aseguró haber sufrido durante su infancia y posteriormente llevó su denuncia ante las autoridades.

A partir de entonces comenzó un proceso penal que se prolongó durante años entre investigaciones, audiencias y distintas etapas judiciales.

Alejandro Vivanco fue detenido el 29 de julio de 2023 y posteriormente permaneció sujeto al proceso penal.

Tres años después, el 25 de septiembre de 2026, llegó el fallo de culpabilidad.

Y este 5 de octubre se estableció la consecuencia penal: 40 años de cárcel.

El proceso aún puede continuar

La sentencia representa una etapa fundamental del caso, aunque no necesariamente significa el final de la disputa jurídica.

La defensa puede recurrir a los mecanismos de impugnación previstos por la legislación, por lo que la resolución todavía podría ser revisada por instancias superiores.

Por ahora, la determinación judicial establece una condena de cuatro décadas contra Alejandro V.

Un proceso que comenzó con la denuncia pública de hechos ocurridos durante la infancia de Verónica H. culmina, en esta etapa judicial, con una de las cifras más contundentes del caso: 70 años al sumar las penas; 40 años de prisión como condena aplicable.