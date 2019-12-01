Privan de la vida a joven en la colonia Lomas del Tecnológico de Morelia, Michoacán

Privan de la vida a joven en la colonia Lomas del Tecnológico de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 15:34:57
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Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo, estacionado, en calles de la colonia Lomas del Tecnológico.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Pico de Tzirate, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida a bordo de un vehículo Chevrolet Spark, situación por la que dieron parte a la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC). quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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