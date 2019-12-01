Detienen a hombre tras operativo de seguridad en Apatzingán

Detienen a hombre tras operativo de seguridad en Apatzingán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 17:09:39
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Apatzingán, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Como resultado de una acción operativa, Elementos de la Guardia Civil detuvieron a Francisco Javier “N”, alias “El Smock”, luego de repeler una agresión armada registrada durante labores de prevención y vigilancia en la colonia La Nueva.

Sobre el particular se informó que los agentes detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta, uno de ellos portaba un arma larga. Al percatarse de la presencia policial aceleraron la marcha, lo que derivó en una persecución durante la cual fueron realizados disparos contra los elementos.

La Guardia Civil repelió la agresión y, en las inmediaciones de la colonia El Tarepe, “El Smock” resultó lesionado. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica, donde permanece bajo resguardo.

En la acción fueron asegurados un fusil calibre 7.62x39 milímetros y una motocicleta Honda XR150L. Además, una unidad de la Guardia Civil recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el parabrisas, sin que ningún agente resultara lesionado.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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