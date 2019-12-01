Sheinbaum asegura que la derecha internacional "sí quiere intervenir" en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 14:49:50

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la derecha internacional busca intervenir en la vida política de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal acusó a grupos conservadores dentro del Gobierno estadounidense de buscar un cambio en la Administración federal mexicana.

“Yo he dicho que él (Trump) no necesariamente es, pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos. Y que buscan que cambie el gobierno en México”, afirmó la mandataria mexicana.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, la gobernante advirtió que, existe “espíritu injerencista” relacionado con las elecciones en la República Mexicana y Brasil, por lo que llamó a denunciar públicamente cualquier intento de intervención.

No obstante, negó que tenga la intención de ser ella quien organice a los partidos de izquierda o progresistas de América Latina.