Captura la GC a hombre armado en Tancítaro, Michoacán

Captura la GC a hombre armado en Tancítaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 09:10:45
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Tancítaro, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- El chofer de una camioneta, armado con una pistola, fue detenido por elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, durante un recorrido de prevención del delito en la localidad de Pareo. 

Al respecto se informó que durante los recorridos, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, localizaron en la calle Francisco Díaz, una camioneta, de la marca Mitsubishi, tipo Outlander, color rojo, sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto. 

El chofer detuvo la marcha de la unidad y se procedió a realizarle una revisión de rutina, en el vehículo no se encontró nada ilícito, sin embargo, fajada a su cintura portaba un arma de fuego tipo escuadra, con un cargador y siete cartuchos útiles calibre .380 milímetros. 

Por tal motivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde el agente del Ministerio Público definirá su situación legal.

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